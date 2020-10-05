Роман Широков — об избиении арбитра: надежды не доводить дело до суда пока нет

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал, как проходит уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.



«Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв.



Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не удалили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет», — цитирует Широкова «Рейтинг Букмекеров».



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил него.

Роман Широков: сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде