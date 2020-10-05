Антон Заболотный — лучший игрок 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный получил наивысшую оценку от WhoScored среди игроков, принявших участие в матчах 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Форвард сочинской команды получил оценку 9,7. Напомним, Заболотный оформил дубль в ворота «Ростова».
В символическую сборную тура по версии WhoScored попали три игрока «Динамо» — Вячеслав Грулёв (9,0), Даниил Лесовой (8,9) и Иван Ордец (7,6). Остальные команды представлены двумя игроками: наряду с Заболотным в сборную включён хавбек «Сочи» Артур Юсупов (8,5), от «Спартака» в команду попали Алекс Крал (8,1) и Александр Максименко (8,0), от ЦСКА — Бактийор Зайнутдинов (7,7) и Марио Фернандес (7,4), от «Локомотива» — Антон Миранчук (7,9) и Ведран Чорлука (7,7). Стоит отметить, что защитник «железнодорожников» при этом отыграл всего 35 минут в матче с «Химками».
Фото: WhoScored
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