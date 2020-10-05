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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Алекса Теллеса

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Алекса Теллеса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса. Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один год.

«Присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», огромная честь. Вы должны много работать, чтобы добиться подобного в своей карьере. Могу пообещать, что отдам всё, чтобы добиться успеха с командой», — отметил Теллес.

Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года из стамбульского «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в трёх матчах чемпионата Португалии (три — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (два — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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