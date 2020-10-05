«Глушаков возмущался по делу». Арбитр Федотов оценил работу судьи в матче «Локо» — «Химки»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (2:1).
«Кукуляк оказался талантливым арбитром, но в плохом смысле этого слова. На 25-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» — их игрок при подаче «Локомотива» врезал в падении Игнатьеву и сбил его. Почему VAR это не заметил — тоже вопрос, там сидел молодой Любимов. Нужно было назначать пенальти и показывать жёлтую.
После 80-й минуты началось вообще что-то невероятное. Идову проталкивал мяч, а в него врезался Живоглядов, но арбитр зафиксировал фол в другую сторону. А кульминация — якобы неправильный вброс аута, хотя прекрасно видно, что в момент отрыва мяча от рук обе ноги Мирзова были на газоне, и только потом он подпрыгнул вверх. Шла атака, нападающий подобрал мяч и был в хорошей позиции, но тут Кукуляк потребовал перебросить аут. Глушаков возмущался абсолютно по делу! Помощник зачем-то полез в этот момент, хотя всё было правильно. Нельзя сказать, что сорвали гол, но атака была перспективной. Это какой-то бред.
Что касается гола Лисаковича, то никакого офсайда там не было — мяч был забит чисто. Оценка Кукуляка — 7,8», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 октября 2020
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