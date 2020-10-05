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И. Федотов: в игре «Спартак» — «Зенит» Кукуян задрал планку, судил одинаково для команд

И. Федотов: в игре «Спартак» — «Зенит» Кукуян задрал планку, судил одинаково для команд
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе рефери Павла Кукуяна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«На 13-й минуте Кукуян разобрался здорово — абсолютно нормальный момент. Карточка Сантосу по делу. Самое главное, арбитр справился с игрой, спорных моментов не было. Он управлял игрой, судил одинаково для обеих команд, это хорошая работа Кукуяна. Но он задрал планку, так что, если в других матчах он позволит себе лишнее, мы будем сравнивать его работу с работой на матче «Спартака» и «Зенита», а его планка может падать. Оценка у Кукуяна — 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» и «Спартак», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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