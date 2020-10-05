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«Проявите уважение хотя бы раз». Жена Ромеро раскритиковала «Манчестер Юнайтед»

«Проявите уважение хотя бы раз». Жена Ромеро раскритиковала «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Элиана Гуэрсио, супруга вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, выступила с критикой в адрес клуба.

«Ромеро упорно работал ради этого клуба. Последний трофей „Манчестер Юнайтед“ выиграл с ним в составе. Серхио помог команде дойти до четырёх финалов и полуфиналов, а потом его оставляли на скамейки запасных, чтобы проиграть их все. Пришло время вернуть ему эту возможность и отпустить Серхио. Проявите уважение хотя бы раз», — написала Гуэрсио на своей странице в «Инстаграме».

Серхио Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. Ромеро не является основным голкипером «МЮ», уступая место в стартовом составе испанцу Давиду де Хеа. Контракт Ромеро с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года.

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