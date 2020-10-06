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Сборная Албании лишилась ведущих игроков из-за коронавируса

Сборная Албании лишилась ведущих игроков из-за коронавируса
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сразу несколько игроков сборной Албании не смогут принять участие в матчах национальной команды в Лиге наций со сборными Казахстана и Литвы.

Этрит Бериша (СПАЛ, Италия), Илбер Рамадани («Вайле», Дания), Флориан Камбери («Санкт-Галлен», Швейцария), Линдон Селяхи («Твенте», Нидерланды) и Клаус Гьясула («Гамбург», Германия) не смогут принять участие в играх, так как игрокам этих команд запрещено покидать соответствующие страны из-за ограничений со стороны футбольных федераций.

Кроме того, под вопросом участие в матчах вратаря «Лацио» Томаса Стракоши, у которого есть проблемы со здоровьем, и защитника хорватского «Локомотива» Йона Мерсиная. Матч между Казахстаном и Албанией состоится 11 октября в Алма-Ате.

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