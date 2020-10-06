Проведение матча Франция — Украина под вопросом

Товарищеский матч сборных Франции и Украины может не состояться из-за коронавируса у гостевой команды, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в "Твиттере".
По информации источника, у подопечных Андрея Шевченко в расположении лишь один вратарь, так как по прибытии во Францию голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив прошли тестирование, по итогам которого у футболистов диагностирован коронавирус.
Ранее ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительный результат у двух футболистов «Шахтёра» — Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Таким образом, команда полным составом ушла на самоизоляцию, а это значит, что Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес также не смогут принять участие в матче.
Сборной Украины предстоит сыграть товарищеский матч с французами (7 октября), а также провести две встречи в Лиге наций — с немцами (10 октября) и испанцами (13 октября).
- 6 октября 2020
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