«Интер» попрощался с семью футболистами

«Интер» на своём официальном сайте попрощался с семью футболистами и поблагодарил их за совместную работу.

Клуб покинули вратарь Томмазо Берни (свободный агент), защитники Кристиано Бираги (вернулся в «Фиорентину» из аренды) и Диего Годин (ушёл в «Кальяри»), полузащитники Антонио Кандрева (ушёл в «Самдорию»), Виктор Мозес (вернулся в «Челси» из аренды), Борха Валеро (ушёл в «Фиорентину») и Квадво Асамоа (свободный агент).

Вчера, 5 октября, «Интер» объявил о переходе защитника Маттео Дармиана из «Пармы». 30-летний футболист присоединился к «нерадзурри» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.



В «Интере» Дармиан стал уже четвёртым футболистом, ранее выступавшим за «Манчестер Юнайтед». Помимо него цвета манкунианцев защищали защитник Эшли Янг и нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.