Оливье Жиру может покинуть «Челси» в январе
Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Goal.
По данным источника, футболист рассматривает вариант с уходом, если не сумеет завоевать место в основном составе команды. Жиру раздумывал об уходе и раньше, но всё-таки продлил контракт с клубом до лета 2021 года.
Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги (0 — в основном составе), провёл на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.
«Челси», набрав в четырёх турах семь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Жиру: настолько был полон решимости уйти из «Челси», что чуть не перешёл в «Тоттенхэм»
- 6 октября 2020
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:43
-
17:36
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:43
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:23
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:10
-
12:56
-
12:45
Партнерский контент