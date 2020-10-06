Оливье Жиру может покинуть «Челси» в январе

Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Goal.

По данным источника, футболист рассматривает вариант с уходом, если не сумеет завоевать место в основном составе команды. Жиру раздумывал об уходе и раньше, но всё-таки продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги (0 — в основном составе), провёл на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

«Челси», набрав в четырёх турах семь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.