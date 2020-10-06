Алексей Ионов: в предстоящих матчах сборной России беречь себя не собираюсь

Нападающий «Ростова» Алексей Ионов рассказал об атмосфере в сборной России.



«Атмосфера в сборной всегда хорошая. Я всегда рад сюда приезжать, поэтому с этим проблем нет. Было несколько восстановительных занятий после матчей, будут теоретические занятия, где более подробно разберём соперников и подготовимся к встречам.



Что касается прошлого матча с Венгрией, когда счёт стал 3:0, может быть, расслабились и устали, и всё это повлияло — пропустили два гола. Думаю, что сделаем из этого выводы. Это для нас звонок, чтобы не доводить до такой ситуации и до конца доигрывать матчи. Думаю, нас ждёт хорошая ответная встреча в Москве.



Распределять силы я не собираюсь. Есть матчи, где надо выйти и добиться положительного результата. Беречь себя не собираюсь. Есть матч, я к нему готовлюсь, уже от следующей встречи будем отталкиваться», — сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной России.

Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, с венгерской сборной — 14 октября. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена».