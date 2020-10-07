Чочиев: Кокорин написал мне: «С детства за «Чайку»!»

Полузащитник «Чайки» Алан Чочиев поделился эмоциями от перехода в новый клуб и рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Кокориным.



«На мой переход повлиял разговор с главным тренером. Магомеда Мусаевича знаю давно. Мне нравится, как он мотивирует ребят, строит тренировочный процесс. Адиев сказал, что ему интересно поработать со мной. У меня, в свою очередь, взаимное – и большое! – желание.



Али Гаджибеков, друг моей семьи, с которым мы вместе играли в «Крыльях», тепло отзывался о коллективе, атмосфере в команде. Также приятно, что «Чайка» старается играть комбинационно.



Саша Кокорин поздравил одним из первых. Написал мне: «Что в итоге? Идёшь в «Чайку»? Поздравляю!» А позже добавил, что «с детства за «Чайку»!», – цитирует Чочиева пресс-служба клуба.

Алан Чочиев перешёл в «Чайку»