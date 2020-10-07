«Локомотив» внёс Зе Луиша в заявку на РПЛ

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш был внесён в заявку команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги, согласно информации на сайте лиги.



Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ошибся с интерпретацией регламента и не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. Впоследствии на эту информацию отреагировали в УЕФА, а в РСФ заявили, что 29-летний футболист уже зарегистрирован «железнодорожниками».



О переходе Зе Луиша в «Локомотив» из «Порту» было объявлено накануне, 6 октября. В португальский клуб форвард перебрался летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне игрок принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки.

В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш заявлен на Лигу чемпионов