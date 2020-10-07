Президент «Урала» сообщил, что клуб ведёт переговоры с Лукой Джорджевичем

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о возможном переходе в команду нападающего Луки Джорджевича из «Локомотива».



«Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что черногорский футболист с большой долей вероятности уйдёт из «Локомотива» в аренду и что одним из главных претендентов на него является «Урал».



Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попал в заявку «Локомотива» на матчи Российской Премьер-Лиги, но на поле так и не вышел. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.

Лука Джорджевич может перейти в «Урал» на правах аренды