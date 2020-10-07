Алексей Смертин: считаем наказание «Спартака» за баннер полностью обоснованным

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК наказать московский «Спартак» за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что ФК „Спартак“ провёл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Спартак» оштрафован на 200 тыс. рублей. Кроме того клубу запрещён допуск зрителей на сектор B206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/2021. Речь идёт о баннере о Максиме Марцинкевиче, на котором демонстрировалась руна.