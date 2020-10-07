Джордан Ларссон сыграет в стартовом составе сборной Швеции в матче с Россией

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сыграет в стартовом составе сборной Швеции в товарищеском матче с командой России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Швеции.
Кроме того в основе шведов сыграют защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт, а также бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен. В запасе останутся трое игроков «Краснодара» — полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классен, а также форвард Маркус Берг.
Полностью стартовый состав сборной Швеции выглядит следующим образом: Юнссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Д. Ларссон, Исак.
Запасные: Ольсен, Нордфельдт, Люстиг, Янссон, Линделёф, Йоханссон, М. Олссон, К. Олссон, Экдал, Форсберг, Классон, Куайсон, Берг.
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