Макси Лопес вспомнил, как Ибрагимович пригрозил разбить ему лицо

Аргентинский форвард «Самбенедеттезе» Макси Лопес вспомнил эпизод с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который произошёл во времена совместных выступлений игроков за «Милан».
«Мы играли с «Пармой», я отдал пас в штрафную Ибрагимовичу, он даже не двинулся с места, просто смотрел, куда летит мяч. После этого он внезапно развернулся и начал кричать на меня. Вы не поверите, что он сказал! Он хотел, чтобы мяч оказался у его ног. Я ответил, что это хороший пас и он мог пробить по воротам из этого положения.
Мы вернулись в раздевалку в конце игры. Думал, он что-нибудь скажет, но он держался от меня подальше. Прошел день, два, три… Нам предстояло сыграть в Лиге чемпионов. Златан подошел ко мне и сказал: «Ты мне нравишься, у аргентинцев есть характер, и они говорят то, во что верят, не то что бразильцы». Однако Ибрагимович при этом добавил: «В следующий раз, когда сделаешь что-то подобное, разобью тебе лицо», — цитирует Лопеса Football Italia.
- 7 октября 2020
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