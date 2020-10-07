Макси Лопес вспомнил, как Ибрагимович пригрозил разбить ему лицо

Аргентинский форвард «Самбенедеттезе» Макси Лопес вспомнил эпизод с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который произошёл во времена совместных выступлений игроков за «Милан».

«Мы играли с «Пармой», я отдал пас в штрафную Ибрагимовичу, он даже не двинулся с места, просто смотрел, куда летит мяч. После этого он внезапно развернулся и начал кричать на меня. Вы не поверите, что он сказал! Он хотел, чтобы мяч оказался у его ног. Я ответил, что это хороший пас и он мог пробить по воротам из этого положения.



Мы вернулись в раздевалку в конце игры. Думал, он что-нибудь скажет, но он держался от меня подальше. Прошел день, два, три… Нам предстояло сыграть в Лиге чемпионов. Златан подошел ко мне и сказал: «Ты мне нравишься, у аргентинцев есть характер, и они говорят то, во что верят, не то что бразильцы». Однако Ибрагимович при этом добавил: «В следующий раз, когда сделаешь что-то подобное, разобью тебе лицо», — цитирует Лопеса Football Italia.