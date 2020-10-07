Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия заключили соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Президент RFEF Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернандо Гомеш, оба вице-президенты УЕФА, ратифицировали соглашение о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.



«Соглашение означает важный шаг для общего проекта федераций, а также и для стран. Футбол, спорт — великолепный инструмент, позволяющий придать силу и волю для преодолению сложностей. Мы не можем даже представить лучшего партнёра, чем Португалия. Мы идём рука об руку с португальской федерацией футбола», — сказал Рубиалес.

Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы-1964. Португалия была хозяйкой континентального первенства в 2004 году.