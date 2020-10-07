Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия заключили соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Президент RFEF Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернандо Гомеш, оба вице-президенты УЕФА, ратифицировали соглашение о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.
«Соглашение означает важный шаг для общего проекта федераций, а также и для стран. Футбол, спорт — великолепный инструмент, позволяющий придать силу и волю для преодолению сложностей. Мы не можем даже представить лучшего партнёра, чем Португалия. Мы идём рука об руку с португальской федерацией футбола», — сказал Рубиалес.
Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы-1964. Португалия была хозяйкой континентального первенства в 2004 году.
- 7 октября 2020
-
22:14
-
17:52
- 23 сентября 2020
-
21:02
- 21 сентября 2020
-
20:10
-
14:51
- 14 сентября 2020
-
15:01
- 13 сентября 2020
-
15:52
- 11 сентября 2020
-
13:00
- 5 сентября 2020
-
11:01
- 2 сентября 2020
-
19:28
-
02:59
- 17 июля 2020
-
21:06
- 15 июля 2020
-
15:16
-
14:56
- 7 июля 2020
-
21:07
- 2 июля 2020
-
16:52
- 1 июля 2020
-
14:54
- 29 июня 2020
-
09:58
- 27 июня 2020
-
22:50
- 24 июня 2020
-
15:50
-
15:14
- 22 июня 2020
-
18:18
-
18:08
- 16 июня 2020
-
17:01
-
16:31
-
15:33
-
15:02
- 15 июня 2020
-
14:53
-
11:56
- 14 июня 2020
-
16:38
- 8 июня 2020
-
11:33
- 29 мая 2020
-
14:22
-
05:13
-
00:23
- 26 мая 2020
-
22:59