Андрей Шевченко прокомментировал самое крупное поражение в истории сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче с национальной командой Франции (1:7).

«У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем ещё вызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с неё выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией. Игроки «Шахтёра» ещё завтра будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды. В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней», — приводит слова Шевченко Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины в товарищеском матче с командой Франции (1:7) потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее самыми крупными поражениями в истории сборной Украины были проигрыши со счётом 0:4 в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании (дважды).