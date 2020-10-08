Андрей Шевченко прокомментировал самое крупное поражение в истории сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче с национальной командой Франции (1:7).
«У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем ещё вызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с неё выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией. Игроки «Шахтёра» ещё завтра будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды. В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней», — приводит слова Шевченко Украинская ассоциация футбола.
Сборная Украины в товарищеском матче с командой Франции (1:7) потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее самыми крупными поражениями в истории сборной Украины были проигрыши со счётом 0:4 в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании (дважды).
- 8 октября 2020
-
05:54
-
05:43
-
04:54
-
04:42
-
04:30
-
04:03
-
00:35
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13
-
22:54
-
22:43
-
22:38
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:30
-
21:23
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13