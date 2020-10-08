Владелец «Торпедо»: после матча подошли болельщики и сказали, что общаться нужно не в Zoom

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о встрече с болельщиками.
«Надо продолжать с ними разговаривать. После матча с «Нижним Новгородом» ко мне подошли болельщики и сказали, что общаться нужно не в Zoom. Я сам этот формат не очень люблю – живое общение ничто не заменит. Может быть, я человек старой формации, но так привык. Проще, когда смотрим друг другу в глаза и понимаем эмоции. Так появляется что-то большее, атмосфера. Правда, видите… Сейчас, похоже, опять всё закрывается. Но когда пандемия уйдёт, будем встречаться живьём, как мы это уже делали раньше. Задача перед администрацией клуба — проводить встречи чаще по каким-то поводам. Хотя пока больше похоже, что следующая встреча опять пройдёт в Zoom», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
После 13 туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.
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