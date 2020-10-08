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Источник: «Спартак» готов отпустить Педро Рошу не менее чем за € 10 млн

Источник: «Спартак» готов отпустить Педро Рошу не менее чем за € 10 млн
Футбол / РПЛ 0

«Фламенго» продолжает вести переговоры о продлении арендного соглашения с нападающим «Спартака» Педро Рошей. Бразильский клуб заинтересован в том, чтобы форвард остался до конца сезона-2020/2021.

Красно-белых не устраивают такие условия, поэтому в декабре игрок должен будет вернуться в Россию. В случае полноценного трансфера «Фламенго» придётся заплатить более € 10 млн, сообщает спортивный журналист Бренно Беретта в своём «твиттере».

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. За бразильский клуб он сыграл четыре матча и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в € 2,4 млн.

«Фламенго» хочет продлить аренду Педро Роши до марта 2021 года, но «Спартак» против
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