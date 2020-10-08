Ломовицкий: с Тедеско даже не виделся. Во вторую команду «Спартака» всех отправили по смс

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, перешедший на правах аренды в тульский «Арсенал», рассказал, что ему не дали возможности доказать свою состоятельность в главной команде красно-белых.
«Говорил с агентом о возможном продолжении карьеры. Сказал, что хочу тренироваться с основой и доказать, что готов к конкуренции. Но за день до первой тренировки с основой мне пришло сообщение от начальника команды, что меня перевели в «Спартак-2». Начал тренироваться там и ждал разговора с руководством. Мне было интересно услышать позицию клуба. В итоге Шамиль Газизов сказал, что на мой счёт есть решение главного тренера. Он на меня не рассчитывает.
Тедеско не дал шанса? Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с ним. Не провёл ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс», — приводятся слова Ломовицкого на сайте телеканала «Матч».
- 8 октября 2020
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