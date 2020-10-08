Анатолий Бышовец: не могу сказать, что у «Рубина» поставленная игра

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении «Рубина» в Российской Премьер-Лиге.
«В целом «Рубину» удалось укрепить состав количественно и качественно. Запомнились и удачные матчи казанцев в Москве. Счастливые случайности подкреплены хорошей самоотдачей и физической готовностью. Ведь концовки матчей часто выигрывались. В то же время не могу сказать, что уже есть поставленная игра, которая усиливает возможности игроков. Она пока формируется, но на фоне нашего футбола создаётся оптимистический фон от игры «Рубина», — цитирует Бышовца телекомпания «Новый Век».
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. «Рубин», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- 8 октября 2020
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