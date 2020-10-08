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Вячеслав Грозный в списке кандидатов на пост главного тренера «Астаны»

Вячеслав Грозный в списке кандидатов на пост главного тренера «Астаны»
Футбол / Прочие турниры 0

Действующий чемпион Казахстана «Астана» находится в активном поиске нового главного тренера. Одним из кандидатов на этот пост является специалиста Вячеслав Грозный, сообщает Prosports.kz.

Последним местом работы Вячеслава Грозного стал карагандинский «Шахтер», который он возглавил в конце 2019 года. В июне 2020 года тренер покинул клуб по обоюдному согласию сторон о приостановке контракта. В России специалист тренировал «Спартак» и «Терек».

В последнее время казахстанский клуб вёл переговоры с украинцами Дмитрием Парфёновым и Юрием Вернидубом, россиянами Олегом Кононовым и Рашидом Рахимовым, белорусом Игорем Криушенко и другими.

«Астана», набрав в 12 турах 21 очко, занимает 2-е место в чемпионате Казахстана.

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