Вячеслав Грозный в списке кандидатов на пост главного тренера «Астаны»
Действующий чемпион Казахстана «Астана» находится в активном поиске нового главного тренера. Одним из кандидатов на этот пост является специалиста Вячеслав Грозный, сообщает Prosports.kz.
Последним местом работы Вячеслава Грозного стал карагандинский «Шахтер», который он возглавил в конце 2019 года. В июне 2020 года тренер покинул клуб по обоюдному согласию сторон о приостановке контракта. В России специалист тренировал «Спартак» и «Терек».
В последнее время казахстанский клуб вёл переговоры с украинцами Дмитрием Парфёновым и Юрием Вернидубом, россиянами Олегом Кононовым и Рашидом Рахимовым, белорусом Игорем Криушенко и другими.
«Астана», набрав в 12 турах 21 очко, занимает 2-е место в чемпионате Казахстана.
«Астана» испытывает финансовые проблемы
- 8 октября 2020
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