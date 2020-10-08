Адама Траоре: дело в моих генах, они помогают быстро наращивать мускулы

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, как смог развить такую внушительную мускулатуру.
«Я набрал мышечную массу благодаря тренировкам, отдыху и питанию. Дело в балансе. Также мои физические изменения были вызваны необходимостью. Когда мне было 15 лет, я испытывал проблемы с коленом, у меня был тенденит, который не давал мне играть и ускоряться. Тогда я и начал работать в зале.
Конечно, я работаю над своей формой, это ясно. Но я не занимаюсь с гирями. Дело в моих генах, они помогают мне очень быстро наращивать мускулы. Я работаю вне поля, чтобы улучшить физическое состояние. Каждый человек должен делать то, что подходит именно ему. Секрет состоит в том, чтобы прислушиваться к своему телу и адаптировать тренировочный процесс под свою физическую форму», — приводит слова Траоре AS.
- 8 октября 2020
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