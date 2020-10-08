Шиманьски: до сих пор не могу ответить на вопрос, что произошло с «Динамо» в Тбилиси

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).

«Мне писали друзья, бывшие партнёры по «Легии», нынешние по сборной, журналисты. Я до сих пор не могу ответить на вопрос: «Что произошло с «Динамо» в Тбилиси?» Я с уважением отношусь к грузинской команде, они большие молодцы и отчаянно рубились на поле, но объективно мы должно были выходить, забивать свои мячи и спокойно проходить дальше.

Мы – московское «Динамо», это клуб с большой историей, и сюда берут людей с менталитетом победителей. Я сам очень тяжело воспринял это поражение, оно ни в коем случае не отражает нашу реальную силу. Лучшее, что команда может сделать в такой ситуации, — это занять в текущем сезоне еврокубковое место в таблице, вернуться в международные турниры на следующий год и показать результат, который приятно шокирует всех, – не только болельщиков «Динамо», но и всю Европу. К этому и будем стремиться", — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».