Шиманьски: до сих пор не могу ответить на вопрос, что произошло с «Динамо» в Тбилиси

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2).
«Мне писали друзья, бывшие партнёры по «Легии», нынешние по сборной, журналисты. Я до сих пор не могу ответить на вопрос: «Что произошло с «Динамо» в Тбилиси?» Я с уважением отношусь к грузинской команде, они большие молодцы и отчаянно рубились на поле, но объективно мы должно были выходить, забивать свои мячи и спокойно проходить дальше.
Мы – московское «Динамо», это клуб с большой историей, и сюда берут людей с менталитетом победителей. Я сам очень тяжело воспринял это поражение, оно ни в коем случае не отражает нашу реальную силу. Лучшее, что команда может сделать в такой ситуации, — это занять в текущем сезоне еврокубковое место в таблице, вернуться в международные турниры на следующий год и показать результат, который приятно шокирует всех, – не только болельщиков «Динамо», но и всю Европу. К этому и будем стремиться", — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».
- 8 октября 2020
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