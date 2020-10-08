Шиманьски: часть вины за уход Кирилла Новикова лежит на каждом игроке «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал отставку Кирилла Новикова.
«Для нас как будто всё начинается заново, с чистого листа. Это уже видно по тренировкам – ребята, которые были в запасе и давно не выходили, понимают, что теперь их оценивают заново, у них есть шанс. Новый старт для каждого из нас.
Конечно, чувствую свою ответственность за отставку главного тренера. И это чувствую не только я – каждый из нас. Футболисты и тренер взаимосвязаны, по-другому и быть не может. Когда у команды выдаются чёрные дни, серии и нет результата, отвечает обычно именно тренер. Таков современный футбол. Поэтому своя часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке», — цитирует Шиманьски пресс-служба «Динамо».
«Динамо», набрав 17 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 8 октября 2020
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