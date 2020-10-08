Норвегия — Сербия: стартовые составы на матч квалификации Евро-2020
Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Сербии на матч 1/2 финала квалификации Евро-2020.
Норвегия: Ярстейн, Айер, Региниуссен, Эльабделлауи, Алеэсами, Эдегор, Берге, Юхансен, Хенриксен, Холанд, Сёрлот.
Запасные: Андре Хансен, Россбах, Ростед, Страннберг, Кинг, Эльюнусси, Свенссон, Линнес, Мидтше, Хеуге, Норманн, Торсбю.
Сербия: Райкович, Миленкович, Коларов, Митрович, Ристич, Максимович, Лазович, Джуричич, Гудель, Тадич, Митрович.
Запасные: Дмитрович, Роцков, Велькович, Младенович, Миливоевич, Радоньич, Гачинович, Влахович, Лукич, Йович, Милинкович-Савич, Ляйич.
Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 8 октября 2020
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