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Норвегия — Сербия: стартовые составы на матч квалификации Евро-2020

Норвегия — Сербия: стартовые составы на матч квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Сербии на матч 1/2 финала квалификации Евро-2020.

Норвегия: Ярстейн, Айер, Региниуссен, Эльабделлауи, Алеэсами, Эдегор, Берге, Юхансен, Хенриксен, Холанд, Сёрлот.

Запасные: Андре Хансен, Россбах, Ростед, Страннберг, Кинг, Эльюнусси, Свенссон, Линнес, Мидтше, Хеуге, Норманн, Торсбю.

Сербия: Райкович, Миленкович, Коларов, Митрович, Ристич, Максимович, Лазович, Джуричич, Гудель, Тадич, Митрович.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Велькович, Младенович, Миливоевич, Радоньич, Гачинович, Влахович, Лукич, Йович, Милинкович-Савич, Ляйич.

Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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