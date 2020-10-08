Селихов: мне кажется, что «Зенит» сейчас немного подвыдохся

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал игру «Зенита» в чемпионате России.



«Спартак» сейчас сильнее «Зенита»? Свою команду всегда хочется возвысить. Но думаю, что впереди ещё много матчей. Длинная дистанция покажет.



Если честно, судя по матчам, мне кажется, что «Зенит» немного подвыдохся. Там уже старые люди? Не то что бы старые. Они провели достаточно хороший прошлый сезон, взяли три трофея. Кажется, чуть-чуть эмоции подугасли», — сказал Селихов в видео, размещённом на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». В середине второго тайма счёт открыл Александр Ерохин с передачи Артёма Дзюбы. В концовке встречи красно-белых от поражения спас Эсекьель Понсе с паса Алекса Крала.