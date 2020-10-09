Между Руни и Фердинандом может состояться боксёрский поединок

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы организовать боксёрский бой между двумя бывшими игроками сборной Англии Уэйном Руни и Рио Фердинандом.
«Я очень хочу организовать поединок между Уэйном Руни и Рио Фердинандом на стадионе „Олд Траффорд“ в благотворительных целях. Ты, кстати, в курсе, что оба уверены, будто умеют боксировать», — сказал Хирн в беседе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в подкасте No Passion No Point.
Рио Фердинанд выступал на позиции защитника, большую часть своей карьеры он провёл в составе «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2002 по 2014 год. Карьеру Фердинанд завершил в 2015 году. Уэйн Руни также выступал за «МЮ», его карьера в составе «красных дьяволов» продолжалась с 2004 по 2017 год. Сейчас Руни — играющий тренер в клубе «Дерби Каунти».
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