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Форвард «Эвертона» Калверт-Льюин признан игроком месяца в АПЛ. У него 5 голов в 3 матчах

Форвард «Эвертона» Калверт-Льюин признан игроком месяца в АПЛ. У него 5 голов в 3 матчах
Футбол / Англия 0

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании 23-летний футболист опередил своего одноклубника Хамеса Родригеса, а также Патрика Бэмфорда («Лидс Юнайтед»), Тимоти Кастаня, Джейми Варди (оба – «Лестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»), Тарика Лампти («Брайтон энд Хоув Альбион») и Садио Мане («Ливерпуль»).

В минувшем месяце Калверт-Льюин принял участие в трёх матчах чемпионата Англии, ставших победными для «Эвертона». В этот период «ириски» переиграли «Тоттенхэм» (1:0), «Вест Бромвич Альбион» (5:2) и «Кристал Пэлас» (2:1). Доминик в этих встречах суммарно забил пять мячей. Ливерпульский коллектив в настоящее время возглавляет турнирную таблицу первенства.

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