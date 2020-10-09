Карло Анчелотти признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщается на официальном сайте лиги.
В голосовании итальянский наставник «ирисок» обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Брендана Роджерса («Лестер Сити») и Дина Смита («Астон Вилла»). Для Карло это пятый приз тренеру месяца в чемпионате Англии и первый с апреля 2011 года. Предыдущие четыре награды он получил во времена работы в «Челси».
В сентябре «Эвертон» одержал три победы в трёх матчах, переиграв «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Вест Бромвич Альбион» (5:2) и «Кристал Пэлас» (2:1). В начале октября «ириски» продлили выигрышную серию, победив «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2), и в настоящее время занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- 9 октября 2020
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