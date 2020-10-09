Черчесов: вызов Беляева в сборную России не связан с игрой Кутепова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.
«Вызов не связан с игрой Кутепова против Швеции, он первый тайм играл лучше, чем второй, видимо, подустал, сказывается то, что нечасто играет. У Андрея Семёнова микротравма, надеемся, что он сможет принять участие в предстоящих матчах», — приводит слова Черчесова сайт «Матч ТВ».
Беляев защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Шинник», «Ростов», владимирское «Торпедо», брянское «Динамо» и «Локомотив». В сезоне-2020/2021 защитник семь раз появился на поле и не отметился результативными действиями.
В сборную России Беляев вызывается с 2019 года. За национальную команду 29-летний игрок провёл один официальный матч с Сан-Марино (5:0). Ранее Максим выступал за молодёжные сборные России.
- 9 октября 2020
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