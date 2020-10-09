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Эриксен: не хочу просидеть на скамейке «Интера» весь сезон

Эриксен: не хочу просидеть на скамейке «Интера» весь сезон
Футбол / Италия 0

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал своё будущее в итальянском клубе.

«Не хочу просидеть на скамейке запасных весь сезон. Надеюсь, что это происходит не из-за желания тренера или клуба. Сезон будет напряжённым, в календаре много игр, и я надеюсь в них участвовать.

Сидеть на скамейке никогда не бывает приятно. Человек становится менее терпеливым по мере того, как растёт его футбольный опыт.

Предложения от других клубов? Ничего конкретного от своего агента не слышал. Привык к домыслам СМИ, но не могу сказать, какие слухи правдивые, а какие — нет", — цитирует Эриксена Football Italia.

Эриксен перешёл в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого защищал на протяжении шести с половиной лет.

Ранее появилась информация, что заполучить Эриксена пытался «Зенит». Однако впоследствии её опровергли.

«ПСЖ» заинтересовался Кристианом Эриксеном. Клуб уже связался с его агентом
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