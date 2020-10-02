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«ПСЖ» заинтересовался Кристианом Эриксеном. Клуб уже связался с его агентом

«ПСЖ» заинтересовался Кристианом Эриксеном. Клуб уже связался с его агентом
Футбол / Италия 0

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в услугах 28-летнего датского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор клуба Леонардо уже связался с агентом Кристиана относительно потенциального перехода. При этом «Интер» не горит желанием расставаться с игроком.

Эриксен перешёл в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого защищал на протяжении шести с половиной лет. В начале карьеру Кристиан провёл несколько лет в «Аяксе». В сборную Дании вызывается с 2010 года.

Ранее появилась информация, что заполучить Эриксена пытался «Зенит». Однако впоследствии её опровергли.

Конте: верю в Эриксена
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