«К чёрту ковид». Ибрагимович сообщил о выздоровлении

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что излечился от коронавирусной инфекции.
«Вы вылечились!» Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере». К сообщению Златан прикрепил хештеги «К чёрту ковид» и «Бог идёт к вам».
Сообщалось, что результаты повторных тестов Ибрагимовича и Леонардо Дуарте на коронавирус оказались положительными. Напомним, о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.
Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября. Ранее появилась информация, что в составе «Интера» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.
- 9 октября 2020
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