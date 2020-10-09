Быстров выиграл у Березуцкого пари на 5 тысяч рублей

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выиграл пари у бывшего партнёра по национальной команде Василия Березуцкого.
Быстров поставил деньги на то, что молодёжная сборная России в первом тайме матча отбора чемпионата Европы — 2021 с Эстонией забьёт больше трех мячей, Березуцкий посчитал, что меньше трёх. «Было понятно, что наши выйдут и с первых минут будут доминировать. Спорил с Васей, он сейчас где-то плачет сидит», — цитирует «Матч ТВ» Быстрова.
Молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме. Молодёжная сборная России укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 20 очков в 9 турах.
- 9 октября 2020
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