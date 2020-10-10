Украинский хавбек АЕКа Шахов перейдёт в «Тамбов»

Полузащитник афинского АЕКа Евгений Шахов перейдёт в «Тамбов». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

29-летний игрок подпишет двухлетний контракт с российским клубом.

Украинский хавбек стал игроком греческого АЕКа 19 сентября. Шахов подписал с клубом двухлетний контракт на правах свободного агента после ухода из итальянского «Лечче». До «Лечче» воспитанник «Днепра» выступал за греческий ПАОК, а также за киевский «Арсенал» и «Днепр».

В минувшем сезоне в 24 матчах за «Лечче» забил один мяч и отдал две результативные передачи. За сборную Украины полузащитник провёл 7 матчей, на его счету один мяч за национальную команду. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шахова в € 1,5 млн.