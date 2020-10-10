Сын Ривалдо выиграл Суперкубок Польши

В матче за Суперкубок Польши «Краковия» одержала победу над варшавской «Легией». Встреча проходила на стадионе Войска Польского в Варшаве и завершилась со счётом 0:0 (5:4 по пенальти).

В основное время матча команды голов не забили. Нападающий «Краковии» Ривалдиньо, который вышел в стартовом составе, был заменён на 74-й минуте. Краковская команда оказалась сильнее в серии пенальти — «Легия» не сумела забить один из 11-метровых благодаря сейву голкипера.

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо, который является отцом Ривалдиньо, поздравил сына с победой в турнире.

«Поздравляю моего сына Ривалдиньо, с титулом Суперкубка Польши. Пусть бог продолжает благословлять тебя», — написал Ривалдо на своей странице в «Инстаграме».

«Краковия» впервые в своей истории завоевала Суперкубок Польши.