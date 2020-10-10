Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи за помощь детям во время пандемии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи (CBE) за помощь детям во время пандемии, сообщает Sky Sports.



Список почестей ко дню рождения королевы 2020 года должен был быть опубликован в июне, но был перенесён, чтобы номинировать людей, которые играли ключевые роли в первые месяцы кризиса на фоне пандемии. 22-летний Рашфорд успешно убедил правительство Великобритании развернуть политику бесплатного школьного питания во время режима самоизоляции, гарантируя, что нуждающиеся дети будут получать питание в течение всего лета.



Ранее футболист самостоятельно собрал средства для 3 млн нуждающихся британцев. Правительство Великобритании продолжило программу до конца лета, а также дополнительно выделило £ 120 млн (примерно € 134 млн) на расширение программы.