Суарес об уходе из «Барселоны»: думаю, меня хотели убрать от Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался об уходе из «Барселоны», а также рассказал об общении с Лионелем Месси.

«Я думаю, меня хотели убрать от Месси. Возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лионелем. Может, они так сильно хотели, чтобы он проводил со мной меньше времени. Однако, я не могу найти никаких причин, чтобы они думали, что это вредит команде. Конечно, я скучаю по Лео, но мы постоянно говорим. Мы знаем нашу дружбу. Мы делимся друг с другом многими вещами», — приводит слова Суареса ESPN.

Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в нынешнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.