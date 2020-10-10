Суарес об уходе из «Барселоны»: думаю, меня хотели убрать от Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался об уходе из «Барселоны», а также рассказал об общении с Лионелем Месси.
«Я думаю, меня хотели убрать от Месси. Возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лионелем. Может, они так сильно хотели, чтобы он проводил со мной меньше времени. Однако, я не могу найти никаких причин, чтобы они думали, что это вредит команде. Конечно, я скучаю по Лео, но мы постоянно говорим. Мы знаем нашу дружбу. Мы делимся друг с другом многими вещами», — приводит слова Суареса ESPN.
Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в нынешнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
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