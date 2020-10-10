Сантьяго Ариас получил перелом большеберцовой кости в матче за сборную Колумбии

Защитник «Байера» Сантьяго Ариас получил серьёзную травму в матче за национальную команду Колумбии, сообщает Sport.es. В матче первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке колумбийцы разгромили сборную Венесуэлы со счётом 3:0.

В начале матча Ариас получил перелом большеберцовой кости и был заменён уже на 12-й минуте.

В следующем туре сборной Колумбии предстоит провести матч с Чили, а Венесуэла встретится с Парагваем. Обе игры пройдут 14 октября.

Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В сентябре этого года он на правах аренды перешёл в «Байер».