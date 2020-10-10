Шалимов: Кульков вписал себя в историю «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов отреагировал на смерть экс-игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.



«Вася был очень порядочным и скромным человеком. Характером походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту. Так же и он ко мне. Очень неприятное известие. Учитывая, что Василий болел долгое время, представляю, какие мучения испытал он и близкие. Всё очень печально.



Приношу соболезнования близким, особенно жене, которая до последнего была с ним рядом. Ну и всем болельщикам «Спартака». Вася вписал себя в историю клуба», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков