Первый тренер Сафонова: по тому, как играли Джанаев и Гилерме, я бы выпустил Матвея

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, поделился эмоциями от вызова ученика в сборную России.



«Кроме радости пока ничего не испытываю. А если удачно дебютирует, то вообще будет супер. Тогда можно будет гордиться. Хорошо, что Матвея заметили. У нас много достойных вратарей, но их не вызывали. Например, Беленов давно заслужил.



Только вчера с тренером обсуждали, что пора Сафонова вызывать в главную национальную команду. Надо было нам раньше об этом заговорить, может, его бы и раньше вызвали.



С одной стороны, Матвею пока рановато выходить в старте, но решение принимает главный тренер. По тому, как играли Джанаев и Гильерме, выпустил бы Сафонова. Шунин сыграл неплохо, но особо не выручал, а Матвей может выручить. Рискнул бы, но могут сказать, что моё мнение предвзято», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матвей Сафонов вызван в сборную России