Первый тренер Сафонова: по тому, как играли Джанаев и Гилерме, я бы выпустил Матвея

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, поделился эмоциями от вызова ученика в сборную России.
«Кроме радости пока ничего не испытываю. А если удачно дебютирует, то вообще будет супер. Тогда можно будет гордиться. Хорошо, что Матвея заметили. У нас много достойных вратарей, но их не вызывали. Например, Беленов давно заслужил.
Только вчера с тренером обсуждали, что пора Сафонова вызывать в главную национальную команду. Надо было нам раньше об этом заговорить, может, его бы и раньше вызвали.
С одной стороны, Матвею пока рановато выходить в старте, но решение принимает главный тренер. По тому, как играли Джанаев и Гильерме, выпустил бы Сафонова. Шунин сыграл неплохо, но особо не выручал, а Матвей может выручить. Рискнул бы, но могут сказать, что моё мнение предвзято», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 октября 2020
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