Суарес: хуже всего было тренироваться отдельно от остальных в последние дни в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес признался, что было тяжело покидать «Барселону».
«Те дни были очень трудными. Плакал из-за того, через что мне пришлось пройти. Больше всего обидело, как они всё это проводили. Пришлось смириться с тем, что цикл подошёл к концу. Я не принял сообщения клуба, что они искали вариант, который устроит всех. Не все знают, что произошло, но хуже всего было тренироваться отдельно от остальных.
Жена видела, насколько я несчастен, и она вновь хотела увидеть мою улыбку. Когда представился шанс перейти в „Атлетико“, у меня не было никаких сомнений», — приводит слова Суареса BBC.
Луис Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Однако «Барселона» может получить около € 6 млн в качестве бонусов.
- 10 октября 2020
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:01
-
11:52
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:16
-
11:03
-
11:01
-
10:58
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:36
-
10:11
-
09:51
-
09:50
-
09:34
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
05:33
-
04:52
-
04:36
-
04:30
-
04:07
-
03:46