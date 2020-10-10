Суарес: хуже всего было тренироваться отдельно от остальных в последние дни в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес признался, что было тяжело покидать «Барселону».



«Те дни были очень трудными. Плакал из-за того, через что мне пришлось пройти. Больше всего обидело, как они всё это проводили. Пришлось смириться с тем, что цикл подошёл к концу. Я не принял сообщения клуба, что они искали вариант, который устроит всех. Не все знают, что произошло, но хуже всего было тренироваться отдельно от остальных.



Жена видела, насколько я несчастен, и она вновь хотела увидеть мою улыбку. Когда представился шанс перейти в „Атлетико“, у меня не было никаких сомнений», — приводит слова Суареса BBC.

Луис Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Однако «Барселона» может получить около € 6 млн в качестве бонусов.