Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне.

«Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.



Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов — тема отдельного рассказа. Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее оговорённых условиях», — написал Геркус в своём телеграм-канале.