Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне.
«Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.
Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов — тема отдельного рассказа. Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее оговорённых условиях», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 10 октября 2020
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:01
-
11:52
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:21