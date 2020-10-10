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Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне

Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне.

«Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.

Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов — тема отдельного рассказа. Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее оговорённых условиях», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Мозес завтра пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак»
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