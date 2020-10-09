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Мозес завтра пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак»

Мозес завтра пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес завтра, 10 октября, пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и источник, близкий к игроку.

«Если медосмотр будет пройден успешно, то сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа», — добавил один из источников «Чемпионата».

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Ранее футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

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