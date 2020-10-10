«Бенфика» и «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

Пресс-служба «Крыльев Советов» выразила в «Твиттере» соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Василия Кулькова. Ему было 54 года.

«Сегодня на 55-м году ушёл из жизни известный игрок, чемпион СССР и России, мастер спорта СССР Василий Кульков, выступавший за нашу команду в 1999 году. Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Кулькова. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

В «твиттере» «Бенфики», где также выступал Кульков, опубликовано сообщение, посвящённое экс-футболисту.

«Все мы очень опечалены кончиной Кулькова. Хотели бы выразить глубочайшие соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — написала пресс-служба португальского клуба.

Сборная России, а также «Спартак» и «Зенит» тоже выразили соболезнования в связи со смертью Василия Кулькова.