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Комбаров — об уходе из «Спартака»: возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым

Комбаров — об уходе из «Спартака»: возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что ситуация с Денисом Глушаковым могла повлиять на его уход из «Спартака».

«Я хочу вернуться в Премьер-Лигу. Ещё хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В «Крыльях» достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.

Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, всё сложилось бы по-другому", — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.

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