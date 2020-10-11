Тренер сборной США: Дест станет одним из величайших игроков «Барселоны»

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер прокомментировал переход защитника Сержиньо Деста в «Барселону».
«Он очень силён в обращении с мячом, умеет вести мяч и отлично комбинирует. В атаке он хорош во всех аспектах. Физически силён и быстр, а в защите хорош один на один. Дест должен поработать над позицией и игрой на «втором этаже». У него много замечательных качеств. Сержиньо — трудолюбивый. Думаю, он будет совершенствоваться. Уверен, он будет одним из величайших игроков «Барселоны», — цитирует Берхалтера Mundo Deportivo.
Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне 19-летний защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. В составе сборной США провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.
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